Una visita guidata per scoprire le dighe

Il Consorzio di Bonifica in occasione della Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione (13-21 maggio) permetterà la visita al pubblico delle dighe. Domani e e sabato 20 sarà possibile – dietro prenotazione – accedere ai diversi invasi marchigiani. A Comunanza la visita sarà con Alessandro Ambrosi, guida del Parco dei Sibillini, con un trekking naturalistico lungo il sentiero della Macchinetta alla scoperta dell’acquedotto perduto (escursione di 5 chilometri adatta a tutti con partenza dal campo sportivo di Montemonaco) o con l’escursione in kayak alla scoperta del fiume Aso (gruppi di 10 persone per 30 minuti d’attività). Tutte le iniziative sono gratuite e aperte a bambini ed adulti (massimo 30 persone a gruppo). L’appuntamento è nelle case di diga: domani (dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15 alle 17) e sabato 20 maggio (dalle 9,30 alle 11,30 e dalle 15 alle 17). E’ necessario prenotarsi inviando una mail a [email protected] .