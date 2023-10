Una vita per il calcio. Addio a Giovanni Felicetti

Ha destato grande tristezza e profonda commozione la notizia della scomparsa di Giovanni Felicetti che domani avrebbe compiuto 66 anni. Un grande uomo di sport e soprattutto un vero punto di riferimento per tante giovani generazioni di calciatori. Una vita dedicata ad insegnare calcio, ma anche educazione, rispetto delle regole, dell’avversario e dell’arbitro. Quando entrava in campo con i suoi ragazzi andava a salutare gli avversari augurando "Buon divertimento" perché per lui lo sport era proprio divertirsi, non competizione. Giovanni Felicetti dal 2016 era entrato nel team dei tecnici del Porta Romana convinto da Peppe Cimica storico mister dei rossoazzurri. E il messaggio di Cimica sui social ha ben rappresentato come Giovanni Felicetti viveva il calcio: "Ciao grande Giò – ha scritto Peppe Cimica – già un paio d’anni fa ci avevi provato a farmi questo scherzo, mi hai detto: ’sono arrivato davanti a San Pietro e mi ha detto: arevattene’... Beh stavolta San Pietro avrà pensato che una persona bella come te se la doveva prendere. Qualche anno fa sono riuscito a portarti al Porta Romana e per me è stato il massimo. Grazie Giò, ti voglio bene".

Nel Porta Romana Giovanni Felicetti è stato anche responsabile tecnico della Scuola Calcio facendosi apprezzare anche dalle altre società sportive. Sono stati tanti così i messaggi di cordoglio dall’Atletico Ascoli al Piazza Immacolata, dal Borgo Solestà al Monticelli. La salma di Giovanni è stata trasferita ieri dall’ospedale Torrette di Ancona alla Casa Funeraria Damiani dove rimarrà fino a domani pomeriggio proprio nel giorno del suo compleanno quando alle ore 15 verranno celebrati i funerali nella chiesa di San Pietro e Paolo a Campo Parignano.

Giovanni non era sposato e viveva con la mamma di 86 anni a cui giungano le sentite condoglianze del Carlino. Ciao Giovà. Valerio Rosa