Una vita per il teatro, la città piange Tonino Simonetti: oggi l’addio

Verrà celebrata questo pomeriggio alle 16 nella chiesa di Santa Maria Goretti a Piazza Immacolata, la cerimonia funebre per l’ultimo saluto al grandissimo regista teatrale Tonino Simonetti, scomparso ieri all’età di 80 anni, sessanta dei quali passati in teatro. Tonino Simonetti, ex dipendente del Consorzio Agrario di Ascoli, personaggio molto conosciuto ed amato in città, è stato tra i più importanti registi di teatro amatoriale del Piceno. Aveva fondato e diretto alcune compagnie come il gruppo ‘Amici degli anni ‘60’ e la ‘Compagnia del Capannone’ fino al Laboratorio Minimo Teatro nato nel 1989, proponendo lavori innovativi come i musical in dialetto ascolano. Nel 2019 aveva avviato una scuola di teatro gratuita anche a Castel di Lama. Sempre nel 2019, come direttore direttore artistico della compagnia Progettoteatro aveva festeggiato i 55 anni di teatro dei Filarmonici di Ascoli con lo spettacolo ’I giganti della montagna’ di Luigi Pirandello. Simonetti era un artista a tutto tondo. Aveva fondato anche il gruppo musicale ‘Gli Amici’.

Commovente il saluto fatto dai colleghi del Laboratorio Minimo Teatro: "Tra facce viste e nuove, ci siamo incontrati un’ultima volta su di un palcoscenico, luogo che ci hai insegnato ad amare e vivere. Si dice che ognuno di noi abbia un motivo importante sul perché viene al mondo. Facile indovinare quale sia stato il tuo, basta guardare, e leggere, quanti oggi, contagiati dalla tua febbre per il teatro, musica, lirica e arte in generale ti salutano con affetto e nostalgia. Nostalgia del tempo vissuto insieme e delle mille cose fatte con la proverbiale sana leggerezza, ma che ha saputo darci un indirizzo anche nella vita. E ancora oggi, come tutte le sere a prove concluse, all’uscita a tarda notte dal teatrino, sosta sotto il lampione in via Kennedy, tra vernecchie, sogni paradossi e cazzate, a sentirti raccontare con immutato divertimento la mitica barzelletta di Shakespeare e il suo cane, e un’ultima volta a dirci, Ciao Tonino e grazie".

Valerio Rosa