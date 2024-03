Un’altra aggressione in carcere

Un detenuto magrebino e stato oggetto nella mattinata di giovedì di invio all’ospedale Mazzoni di Ascoli per accertamenti strumentali poiché volontariamente nei giorni scorsi aveva ingerito un corpo contundente metallico. "Il soggetto – si legge in una nota dell’Uspp – è giunto presso il reparto di radiologia dell’ospedale Mazzoni dove ha dato in escandescenza provocando il panico tra i pazienti presenti e, in attesa di accertamenti, ha interrotto le attività del reparto". Successivamente, ricondotto di nuovo in carcere, il detenuto si è rifiutato di rientrare nel reparto di appartenenza ed ha aggredito con calci, pugni e sputi il personale di polizia penitenziaria con conseguente prognosi di tre giorni. Il sindaco di polizia penitenziaria Uspp evidenzia come "l’ordine e la sicurezza all’interno ed all’esterno delle mura carcerarie sia messo gravemente in discussione, con una carenza di personale ormai cronica e con un’assenza di celerità di provvedimenti di trasferimento per quei ristretti protagonisti di aggressioni, il tutto nelle previsioni delle normative/protocolli vigenti in merito la gestione degli eventi critici". Non è che l’ultima di una serie di episodi di intolleranza che coinvolge il carcere di marino del Tronto dove recentemente è stata aggredita anche un’infermiera da un detenuto che rifiutava la terapia ed ha gravemente danneggiato anche l’ambulatorio medico interno alla casa circondariale.