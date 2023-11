Un’altra casetta per l’acqua potabile installata in paese

La notizia della richiesta avanzata dal centro desta che vorrebbe veder installate a Grottammare le "Casette dell’acqua", non piace a tutti. Alceste Aubert, operatore sanitario, scrive che si tratterebbe di investimento inutile anche per la manutenzione che richiedono. Sarebbe meglio riaprire le fontanelle. "Secondo un’indagine di Altro Consumo, la qualità dell’acqua erogata dalle casette non si discosta molto da quella del rubinetto. I chioschi restano una risorsa utile per chi ha problemi di tubature e per chi preferisce le bollicine, ma in generale non offrono particolari benefici se si preleva acqua liscia. Recarsi al punto di distribuzione e riempire i contenitori vuoti comporta infatti un investimento economico e di tempo. L’acqua è inoltre un bene vivo e facilmente alterabile, va quindi conservata in maniera adeguata. L’utilizzo di bottiglie non sterili espone a rischi igienico-sanitari da non sottovalutare. Quando si usano le case dell’acqua bisogna quindi ricordarsi di: Non fare scorte e consumare l’acqua prelevata nell’arco di 48 ore; Conservare l’acqua in frigorifero, o comunque al riparo da luce e da fonti di calore; Preferire le bottiglie di vetro a quelle in PET, avendo cura di lavarle periodicamente".