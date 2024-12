Un’altra rissa tra ubriachi in piazza del Popolo

Una settimana fa i colpi di pistola sparati davanti a un locale. Nella notte tra sabato e domenica, una rissa davanti a un altro luogo di ritrovo, sempre in piazza del Popolo che ormai spesso diventa scenario di violenza. L’ennesimo parapiglia ha coinvolto una decina di ragazzi, tra extracomunitari e giovani del territorio. Non sono però chiari i motivi del battibecco. Una cosa, comunque, è certa: tali situazioni non sono più tollerabili in una città che, in base alle statistiche, è tra le più sicure d’Italia. Fatto sta, però, che nel corso del weekend le risse in piazza stanno diventando frequenti ed è necessario porre un freno a un contesto che rischia di peggiorare.

Stavolta la lite è avvenuta anche relativamente presto, poco prima dell’una di notte. Forse qualche bicchiere di troppo avrebbe scatenato la rissa. Intervenute anche le forze dell’ordine per riportare la situazione alla calma. Come detto, non è la prima volta che piazza del Popolo si trasforma in un ring. Un’altra location da attenzionare è anche piazza Ventidio Basso, dove alcuni ragazzi si sono invece divertiti a danneggiare le luminarie natalizie.

Intanto, continuano i controlli sull territorio. Sequestrati 10 veicoli privi di assicurazione e individuati 70 veicoli con revisione scaduta. Sono i primi risultati ottenuti dalla polizia locale a una settimana dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni del Codice della strada. Un trentenne residente, notando i controlli in corso nel centro storico, ha tentato di disfarsi di una modica quantità di marijuana, prontamente recuperata e sequestrata dagli agenti. In un altro intervento, due minorenni sono stati trovati in possesso di circa 7 grammi di hashish in una zona centrale di Ascoli. Per loro, oltre al deferimento alla Prefettura, è stata effettuata una segnalazione alla Procura dei Minori di Ancona. Un cittadino straniero è stato denunciato a piede libero per un furto avvenuto all’interno del palazzo comunale di piazza Arringo. Grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza e alla collaborazione investigativa con i carabinieri, gli agenti sono riusciti a identificarlo. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. La polizia ambientale, ha multato il gestore di un locale del centro che organizzava eventi non autorizzati e disturbava i residenti. Segnalato infine un negozio di prodotti etnici per il presunto utilizzo improprio di locali di sgombero adiacenti alla superficie di vendita, con sospetto cambio di destinazione d’uso.