Un’ancora di salvezza : "La nostra casa rifugio per vittime di violenza. Ecco come le aiutiamo"

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la cooperativa On the Road, che si occupa della tutela dei diritti umani e civili di donne, uomini e bambini e della loro inclusione sociale, ha organizza un aperitivo di raccolta fondi con letture volontarie sull’emancipazione femminile, che si terrà oggi presso SmartAP, ex Cereria, in Via Porta Torricella 7, Ascoli Piceno. I partecipanti dovranno portare il libro preferito da cui leggere un brano sull’emancipazione femminile da condividere ad alta voce, in modo da creare, insieme, un racconto collettivo che contribuirà a costruire nuovi immaginari culturali basati sulla parità di genere. Il tutto avverrà davanti ad un aperitivo al costo di 20 euro. Il ricavato sarà devoluto a sostegno della Casa Rifugio ’Casa dei Fiori di Mandorlo’ per donne vittime di violenza, gestita dalla Cooperativa On the Road. Per partecipare basta prenotare contattando il numero di telefono 3462172876. Dell’iniziativa ne parla Laura Gaspari, responsabile dell’Area Violenza di Genere della Cooperativa On the Road.

Chi potrà partecipare?

"L’evento è aperto a tutte le persone sensibili che vogliono approfondire o riflettere insieme sul tema non solo della violenza maschile contro le donne, ma in generale della condizione delle donne nel nostro Paese e nel mondo".

Che cos’è la ’Casa rifugio’ e come viene gestita?

"E’ una struttura per donne vittime di violenza. Una casa a indirizzo segreto che ha l’obiettivo di proteggere l’incolumità fisica e psichica delle donne che si trovano in una condizione di pericolo. Donne che abbandonano la loro abitazione da sole o con figli e hanno bisogno di una protezione momentanea. La casa è gestita dalla cooperativa On the road con una equipe completamente al femminile che lavora con una metodologia basata sulla considerazione della violenza maschile contro le donne come fenomeno culturale".

Quanti posti avete a disposizione, riuscite ad accogliere tutte le richieste?

"Abbiamo la possibilità di accogliere 10 persone tra donne e bambini, ma nelle Marche i posti iniziano ad essere insufficienti. La nostra casa, aperta nel 2017, non è stata mai vuota e negli anni le domande sono raddoppiate e non perché i casi aumentano, ma perché si sta facendo molta sensibilizzazione sul fenomeno e c’è una maggiore consapevolezza sulle violenze che le donne subiscono".

Sono più le donne italiane o straniere a chiedere il vostro aiuto?

"Per la Casa rifugio sono per lo più donne migranti, mentre nei centri anti violenza sui territori (info 800021314), la maggioranza è di donne italiane che chiedono aiuto. Le donne straniere hanno minore possibilità di accesso alle risorse economiche, sono più isolate, hanno meno strumenti per fronteggiare la violenza in maniera autonoma, per cui vi è la casa rifugio. Nei centri anti violenza, invece, sono donne fra i 30 ed i 50 anni che hanno un lavoro, molte anche precario, donne del ceto sociale medio ma non deve essere visto come una stereotipizzazione della violenza, poiché la matrice è sempre la stessa".

Queste persone riescono a condurre una vita normale, al sicuro, una volta nella casa?

"Si, perché abbiamo attuato una serie di strategie per mantenere la segretezza del luogo dove si trova. Siamo in contatto con le forze dell’ordine, con le Procure, i servizi sociali e servizi sanitari e questo ci aiuta a costruire percorsi sicuri".

Come riuscite a sostenere le spese per la gestione della struttura?

"La nostra attività è finanziata dagli enti pubblici, i nostri riferimenti sui territori sono agli ambiti sociali territoriali con fondi che passano attraverso la regione, ma che arrivano dal Governo centrale. I finanziamenti pubblici che riceviamo sono insufficienti. Per la casa rifugio riceviamo un contributo che viene poi incrementato dal pagamento delle rette da parte dei servizi sociali dei comuni di residenza della donna. Negli ultimi anni, grazie alla sensibilità delle persone, riceviamo anche donazioni di privati e aziende, persone che vogliono essere parte di un cambiamento culturale".

Marcello Iezzi