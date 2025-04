Un’area camper in città. Lavori a Pennile di Sotto:: "Sul piatto 370mila euro"

Sono iniziati al Pennile di Sotto ad Ascoli i lavori, nell’ambito del ’Progetto del Grande Anello dei Borgi Ascolani’, per la realizzazione per il prossimo mese di settembre di un’area di sosta attrezzata riservata alla sosta e parcheggio di autocaravan e caravan. Tutto l’intervento è concepito per essere accessibile e usufruibile anche ai portatori di handicap. Prevista a ridosso del ponte Rozzi anche un’area con struttura per servizi bike, destinati al parcheggio ed al noleggio, nonché sevizio di ricarica e-bike con colonnina, zona lavaggio e colonnina con utensili per manutenzione. "C’era l’assoluta necessità di mettere a disposizione di chi viaggia in caravan un’area di sosta attrezzata e servita: l’abbiamo individuata al Pennile di Sotto" spiega il sindaco Marco Fioravanti aggiungendo che "l’intero intervento avrà un costo complessivo di 370.000 euro e verrà eseguito mediante l’attuazione di due lotti funzionali e complementari tra loro: il primo avrà un importo di 300mila euro, mentre il secondo di 70mila".

Con il ’lotto funzionale 1’ è prevista la realizzazione un’area attrezzata per la sosta di autocaravan, dimensionata per 12 stalli ed un chiosco per servizi (sia per e-bike che per i camper), nonché tutte le opere necessarie per renderla funzionale. Con il ’lotto 2’ è previsto allungamento della strada interna per realizzare ulteriori 4 stalli, la sistemazione completa delle zone a verde, l’installazione della barra di accesso comprensiva di sistema informatico per il controllo degli accessi, attivabile mediante ’App dedicata’ e l’installazione dell’arredo urbano. Ogni quattro stalli verrà installata una colonnina di servizio per approvvigionamento e ricarica di energia elettrica. Al fine di poter raggruppare i vari servizi connessi con l’area camper, è stata prevista la realizzazione di una struttura disposta su unico piano terra. E’ composta da un loggiato e un piccolo locale per servizi bike e servizio noleggio, destinato a parcheggio e ricovero di e-bike, con colonnina di ricarica, nonché servizi di riparazione e sostituzione componentistica, con presenza di utensileria e pompa di gonfiaggio. Ci saranno uno spazio pavimentato da destinare al lavaggio delle bike, servizi igienici con docce e bagni, con possibilità di eventuale accesso controllato con sistema a qr-code. Previsti anche locali di servizio e la predisposizione per future centraline destinate alla gestione della videosorveglianza e dell’App di controllo accessi. L’area sarà servita da bus navetta.

Peppe Ercoli