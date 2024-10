Un’area giochi inclusiva al parco. Baden Powell

Un’area giochi inclusiva. E’ quanto intende realizzare l’amministrazione comunale di Folignano al parco Baden Powell. Dopo l’intervento effettuato ad aprile sulla pubblica illuminazione, infatti, sono cominciati i lavori di adeguamento per renderlo un parco inclusivo per i bambini con disabilità. Durante il periodo dei lavori, ovviamente, l’accesso all’area sarà interdetto. "L’obiettivo è avere un parco accessibile a tutti, affinché nessuno si senta escluso – spiega il sindaco Matteo Terrani, che nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo insieme ai tecnici del Comune –. L’inclusività in un parco giochi significa creare uno spazio dove bambini di tutte le abilità possono interagire e divertirsi insieme, perché ogni bambino ha il diritto di giocare, imparare e fare amicizia in un ambiente sicuro e accogliente". A proposito del Comune di Folignano, poi, sempre nei giorni scorsi si è svolto un sopralluogo nelle zone in cui sorgeranno le nuove ‘Aree Bau’ e al cantiere di via Alessandria e via Agrigento. Matteo Porfiri