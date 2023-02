Un’area per i cani: raccolta firme

E’ scattata una raccolta di firme online per sollecitare l’amministrazione comunale a creare una o più aree destinate ai cani nel comune di Cupra, prima firmataria Serena Coscia. La petizione ha quasi raggiunto le 200 adesioni e per un comune come Cupra sono davvero molte. "Con questa raccolta di firme si richiede di dar seguito alle numerose richieste dei residenti del comune di Cupra e dei proprietari di cani costretti a portare gli animali al guinzaglio in giro per il paese senza poterli mai lasciare liberi e senza rischiare di incorrere in una multa e nelle proteste dei passanti – si legge -. Chiediamo la realizzazione di aree recintate destinate allo sgambamento dei cani allestendo le stesse in modo che favoriscano la socializzazione degli animali ed il loro addestramento da parte dei proprietari".Il sindaco Piersimoni condivide l’idea pienamente: "La realizzazione di un’area destinata ai cani era uno degli obiettivi di questa amministrazione".