"Un’area verde nell’ex fabbrica di via Calatafimi"

Acquisire l’ex fabbrica di via Calatafimi per trasformarla in un’area verde a disposizione della città. È questa la proposta di Lorenzo Marinangeli: in un momento in cui parte dei consiglieri e dei cittadini suggeriscono di acquistare l’area Brancadoro, il consigliere leghista rilancia, deprecando tale ipotesi e chiedendo invece di investire risorse in altri interventi. "Ritengo della massima importanza sistemare l’ex fabbrica di via Calatafimi – dice il salviniano – Oggi si parla tanto di comprare l’area Brancadoro ma io, invece, penso che le nostre risorse dovrebbero essere investite in tutt’altro progetto. Certo occorre trovare un modo, perché il volume è privato, ma è anche necessario rimettere in sesto una zona della città, come richiesto da anni dai residenti del quartiere". L’area Brancadoro è proprietà di Sideralba, e nell’ultimo consiglio comunale il titolare Luigi Rapullino ha messo sul piatto la possibilità di venderla al prezzo di acquisto. Ipotesi che è stata accolta con favore da buona parte della minoranza. Con le dovute eccezioni. "Sull’area Brancadoro non sono d’accordo – continua Marinangeli – se la acquistiamo, rimarrà ferma per altri 30 anni. In zona San Filippo Neri invece si potrebbe fare un nuovo parco, magari con aree di sosta. Se un’amministrazione riesce a mantenere il decoro urbano può farsene un vanto. In tutti gli altri casi, quando degli imprenditori decidono di rilanciare delle zone abbandonate, si può solo essere contenti".

La proposta del leghista fa parte di una visione della città ben più ampia. "Per parlare di riqualificazione, bisogna tenere presente tutta la zona nord, che io frequento per lavoro – dice ancora il consigliere – Questa parte di San Benedetto, lentamente, sta rinascendo. Basti vedere i recenti sviluppi sulle palazzine Santarelli: zone che fino a qualche tempo fa erano frequentate da senzatetto e che ora si vuole restituire a nuova vita. L’area è strategica, data la presenza del porto, e proprio in tal senso si dovrebbero riqualificare anche i capannoni che nel corso degli anni sono stati abbandonati, cercando di rilanciarla secondo un’ottica turistica. In quei pressi andrebbero aperti ristoranti o locali per l’intrattenimento, anche perché non darebbero fastidio, vista la lontananza dal centro". Inevitabile il passaggio sulla cassa di colmata: "Sono sicuro che ad una nuova cassa di opporremo tutti – conclude Marinangeli – a meno che non si tratti di un lavoro propedeutico alla realizzazione del terzo braccio del porto".

Giuseppe Di Marco