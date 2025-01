Un’assemblea pubblica per ricreare la Pro Loco

Ricreare la Pro Loco, per fare in modo che tale associazione possa rappresentare un punto di riferimento sul territorio. E’ questo l’obiettivo del sindaco di Venarotta, Fabio Salvi, che ha indetto un’assemblea pubblica per il 31 gennaio, alle 20.45, al teatrino parrocchiale del paese.

"Dal periodo covid non esiste più una associazione che sia finalizzata a veicolare, gestire, promuovere e amalgamare gli eventi turistici – spiega il primo cittadino -. Nello stesso tempo sono nate nel nostro territorio tante nuove iniziative, nuovi eventi e nuove idee. Inoltre, è oramai in corso un profondo cambiamento delle abitudini e degli strumenti anche nel settore turistico come, ad esempio, le piattaforme di comunicazione o le reti con altre realtà della provincia. L’assemblea pubblica nasce per discutere questi temi, fare una panoramica generale e capire se ci sono cittadini, compresi i giovani, che vogliano esplorare questi aspetti e dar vita a qualcosa che possa far ulteriormente crescere il paese".