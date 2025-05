Un’associazione no profit per combattere lo spopolamento

Una nuova associazione non profit che promuoverà iniziative sociali e culturali a beneficio di tutta la comunità. A Comunanza è stata appena fondata l’Aps Abitare: la fumata bianca è arrivata dalla sala consiliare del Comune, dove il direttivo e tutti i soci si sono ritrovati per limare gli ultimi dettagli e firmare lo statuto che ha dato ufficialmente vita a tale realtà. I Sibillini hanno perso negli ultimi 20 anni quasi il 20 per cento dei residenti, una dinamica demografica negativa che l’amministrazione ed i cittadini oggi rappresentati in ‘Abitare Aps’ vogliono invertire individuando quelle azioni che non subiscano passivamente lo spopolamento ma che agisce per rimuovere gli ostacoli e rendere più attrattivo un territorio anche in sinergia con tutti i comuni vicini.

Con questo auspicio circa 25 persone della società civile del comune di Comunanza si sono trovate negli scorsi giorni per dare vita a questo nuovo ente del terzo settore nominando quale presidente la biologa comunanzese Nadia Trobiani.

m. p.