Un’asta di beneficenza per gli ospiti di 3 associazioni

Curiosità in piazza Giorgini per l’Asta di beneficienza a favore degli ospiti del Biancoazzurro, dell’associazione Xmano e del Centro diurno Salute mentale. L’iniziativa promossa da Roberto Capocasa e che andrà avanti anche nella giornata di oggi e di domani, prevede la vendita di quadri ed oggetti realizzati dagli ospiti del Biancoazzurro, ma anche artisti locali che hanno messo a disposizione alcune delle loro opere. Gli organizzatori nella tarda mattina di ieri hanno anche ricevuto la visita di Gianluca de "Il Volo". "Molte persone con i bambini si fermano per fotografare il grande squalo, ma ci sono persone che hanno fatto la loro offerta per portarsi a casa un quadro o un oggetto – afferma Capocasa – L’iniziativa sta andando bene e contiamo di vendere tutto in modo da donare ai ragazzi e alle persone ospiti delle tre associazioni un bel gruzzoletto per la Pasqua".