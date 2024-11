Uncinetto e tombolo per dire basta alla violenza di genere

Inaugurata, dall’amministrazione di Roccafluvione, la rassegna dal titolo ‘Ella cuce, cuce cuce’, che proseguirà fino a sabato lungo la scalinata e la sala consiliare del palazzo comunale. Ai visitatori sarà possibile accedere mattina e pomeriggio (sabato solo al mattino) per ammirare i lavori di uncinetto, tombolo e decoupage artigianale. "In una settimana di appuntamenti dedicati al contrasto alla violenza sulle donne – spiega il sindaco Emiliano Sciamanna -, abbiamo voluto esporre i pregiati lavori realizzati a mano dalle nostre ‘Donne per Roccafluvione’, con una dedica speciale e un ricordo particolare alle compiante Caterina e Maurizia. Voglio ringraziare di cuore le nostre donne che ogni mercoledì si incontrano per socializzare e far sì che certe tradizioni possano essere tramandate anche alle generazioni future. Roccafluvione ha la necessità di appoggiarsi sul volontariato, è di importanza vitale per territori come il nostro. Sono certo – conclude Sciamanna - che si potrà fare tanto insieme e, in sinergia, coinvolgere tutti nella realizzazione di piccoli progetti dal valore inestimabile per il futuro della comunità. A tal proposito, aspettiamoci grandi sorprese per Natale in piazza Aldo Moro".