Under 17, ora i playoff sono a forte rischio

1ASCOLI1: Pannozzo, Saccheri, Pepe (dal 12’ s.t. Pelle), Marini, Fontana, Lo Bianco (dal 29’ s.t. De Luca), Scandi, Diglio (dal 39’ s.t. Bongianni), De Negri (dal 39’ s.t. Tomassetti), Iacobelli (dal 29’ s.t. Saraceni), Scala (dal 12’ s.t. Carlopio). Panchina: Chiuchiolo, Cascone, De Riggi. All. Ciciotti ASCOLI: Attinelli, Ruggieri, Vallorani (dal 21’ s.t. Casillo), Carano (dal 44’ s.t. Pazzaglia), Cocchieri, Di Teodoro, Bruni (dal 39’ s.t. Manini), Di Salvatore, Verdone, Angelino (dal 32’ s.t. Fortuna), Pagnotta. Panchina: Blasimme, Marcoionni, Donzelli, Blasi, Seproni. All. Medori Arbitro: Cifra di Latina Reti: 26’ p.t. Vallorani, 38’ De Negri Note - Ammoniti: Lo Bianco, Diglio per il Latina, Vallorani, Di Salvatore per l’Ascoli. Angoli: 1-4. Recuperi: 0’ p.t., 3’ s.t.

Un altro intenso fine settimana è andato in archivio per il vivaio dell’Ascoli. Il pareggio fatto registrare a Latina per 1-1 dalla formazione Under 17 di Medori ha quasi fornito l’effetto di una sentenza per i bianconeri che probabilmente resteranno tagliati fuori dai prossimi playoff. A 4 partite dalla fine infatti il gap da colmare su Perugia e Latina resta di 9 punti. Ancora una volta a secco l’attaccante Verdone, figlio del direttore generale del Picchio. Questa la classifica: Ternana 55, Benevento 53, Perugia e Latina 45, Arezzo 35, Gubbio 34, Pescara 32, Casertana 27, Foggia 24, Audace Cerignola 21, Pineto e Campobasso 11, Pianese 7.

Gli Under 16 di Monaco invece hanno saputo capitalizzare al meglio la partita disputata contro il Pineto, battendo la formazione abruzzese per 2-0. Le firme vincenti sono state quelle realizzate da Curzi e Cucco. La classifica vede sempre in testa la Ternana con 46 punti tallonata dall’Ascoli a 45, poi a seguire Perugia 43, Benevento 39, Sorrento 36, Latina 33, Pescara 28, Pineto 24, Avellino e Turris 21, Casertana 20, Giugliano 13, Picerno 3. Turno positivo anche per gli under 15 di Cusimano che hanno battuto in trasferta il Latina dei pari età per 3-0 (reti bianconere di Sirocchi, Bocci e Puglia). Questa la classifica: Perugia 60 punti, Ascoli 58, Pescara 55 Benevento 52, Arezzo 35, Ternana 34, Casertana 31, Gubbio 30, Audace Cerignola 28, Campobasso 25, Pineto 24, Latina 11, Foggia 8, Pianese 0. Infine ha rispettato un turno di riposo la Primavera di Ledesma che tornerà in campo sabato prossimo per affrontare in trasferta la Ternana.