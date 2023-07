Un’edicola anche a Venarotta: ’La casa di cartone’

Il comune di Venarotta, in tutto il Piceno, era l’unico a non avere un’edicola sul proprio territorio. Coniugare il verbo al passato è d’obbligo, però, perché da ieri le cose sono cambiate ed è stata finalmente inaugurata quell’attività che tanto mancava in paese e che sarà, adesso, in grado di offrire alla popolazione un servizio fondamentale. Questa apertura nasce dalla grande volontà de ‘La casa di cartone’, attività venarottese che da qualche tempo porta avanti un concetto di cartolibreria sociale a beneficio della comunità. Un progetto, quello dell’edicola, che nasce però anche dal contributo fattivo dell’amministrazione che negli anni con una serie di iniziative ha supportato e aiutato il tessuto economico, attraverso finanziamenti ad hoc. "L’apertura di questa edicola rappresenta una notizia in controtendenza rispetto a quello che succede un pò ovunque, laddove la notizia online ha messo in difficoltà la carta stampata – commenta il sindaco Fabio Salvi –. È pur vero che la carta stampata, così come il libro stampato, ha un fascino e dà un piacere unico al lettore. Nella nuova attività si potranno trovare i quotidiani, ma anche materiale di cancelleria, libri e tante altre sorprese".

m.p.