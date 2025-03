"Un’esperienza che lascia tanto"

"Lavoro al progetto ‘Family care’ come volontaria del servizio civile nelle Acli di Ascoli. L’idea di partecipare – racconta Miriana Agostini, 27 anni – è nata dalla voglia di cambiare e fare una nuova esperienza. Mi sono buttata, e questo mi ha permesso di fare un lavoro su me stessa, di superare dei limiti che pensavo di avere e che in realtà erano solo mentali. Stare a contatto con le persone, cercare di soddisfare le loro esigenze, parlare, confrontarsi: tutto ciò mi ha fatto acquisire più sicurezza in me stessa. E’ un esperienza che può lasciarti tanto ed io personalmente la porterò sempre con me come una delle più belle delle mia vita".