’Un’estate a colori’ a Grottammare:: "Ci apriamo a nuove esperienze"

‘Un’estate a colori’, sarà il titolo della prossima stagione di eventi sulla Perla dell’Adriatico. Un mosaico di oltre 90 appuntamenti che tingeranno la città di cultura, spettacolo e tradizioni fino a settembre. Alla novità assoluta di quest’anno è affidata l’apertura del cartellone, coordinato dall’assessorato alla Crescita culturale e Turismo, in collaborazione con l’Amat e il contributo delle associazioni locali: il festival del crime ’Sommersi’ debutterà in piazza Kursaaloggi, con il fascino misterioso delle storie nere e il richiamo di un genere che conquista il pubblico in ogni forma (13-15 giugno). "Con questo cartellone estivo – dichiara il sindaco Alessandro Rocchi – abbiamo voluto confermare ciò che i cittadini amano e che rappresenta la nostra storia, ma anche aprirci all’innovazione e alle nuove esperienze. Ogni evento è pensato per creare occasioni di incontro e di crescita collettiva, alimentando il senso di comunità che rende Grottammare un luogo vivo e accogliente. Il nostro intento è proporre un programma capace di unire generazioni, passioni e curiosità". Il 2025 è anche il quarantennale di ‘Cabaret, Amoremio!’. La macchina è già in moto e a breve verranno resi noti i finalisti del concorso che fa della manifestazione la gara tra comici più antica d’Italia (1 e 2 agosto).

"Un calendario denso e vivace – afferma l’assessore Lorenzo Rossi – che quest’anno abbiamo voluto aprire con una iniziativa che introduce un genere nuovo tra i nostri eventi. Il merito principale va alla passione e all’impegno delle associazioni locali e alla collaborazione quotidiana della macchina comunale". Accanto alle novità tornano manifestazioni molto amate dal pubblico, come i Mercoledì al Kursaal Dancing, il LudobusFestivaLiszt, le eccellenze in passerella del Fashion Mood Cna e il Palio del Pattino domenica 13 luglio.

Marcello Iezzi