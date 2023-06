Un’estate da 275 appuntamenti Ecco il cartellone del Comune

Un’estate piena di eventi, un investimento di 130 mila euro. Impossibile elencare tutti i 275 eventi, per 109 giornate di programmazione sparse per tutti i quartieri del territorio, dalla piazza fino a Lido Tre Archi, passando per Villa Vitali, piazzale Azzolino, Torre di Palme. Il sindaco Paolo Calcinaro spiega che un calendario così fitto è frutto del lavoro di quattro assessori, cultura, commercio, turismo e sport, e di tante associazioni di volontariato, centri sociali, realtà sportive che si mettono in gioco: " Il teatro e la piazza sono già palcoscenico di saggi di ginnastica e di danza, siamo punto di riferimento per tante realtà del territorio". L’assessore Mauro Torresi ribadisce che la volontà di costruire una stagione per tutti i gusti è sempre fortissima: "Ci sono molte novità e tante conferme, a partire dal ritorno della sagra delle vongole a Marina Palmense, per arrivare alla notte bianca, in programma l’8 luglio, dedicata all’arte, alla bellezza, allo stupore, con tutti i musei aperti e gratuiti. E poi i mercatini, tutti gli eventi della Cavalcata, davvero non è possibile annoiarsi". Per la cultura la regia è di Micol Lanzidei: "Mettere in piedi tanti eventi non è semplice, è un lavoro che va pensato e affrontato con elasticità e intelligenza. Oltre alla ricchissima stagione di Villa Vitali, ai momenti con Shakespeare e tutta la musica che abbiamo previsto, ci sono alcune chicche di sicura presa, a partire dalla notte delle candele, il 19 agosto a Torre di Palme, e poi il festival di arte di strada, il 25 e il 26 agosto, con le migliori realtà artistiche che si muoveranno nel centro storico. Per il mercatino il grande ritorno è quello delle bancarelle dei bambini sulla strada nuova, a grande richiesta". Tutti gli eventi sono promossi con delle brochure e dettagliati sui siti del comune e di Vivit Fermo, per convincere anche i turisti della costa a raggiungere la città: "Il mercoledì in particolare è il giorno dedicato alle famiglie, mettiamo a disposizione un bus gratuito dai campeggi per portare visitatori al parco del Girfalco, dove ci saranno letture a cura della biblioteca ragazzi, per poi aprire la piazza al teatro per i più piccoli. È il Fermo family day, cui teniamo molto, il giovedì pomeriggio i laboratori si fanno a Fontevecchia, siamo una città aperta allo sguardo puro e incantato dei più piccoli". Riflettori anche su Lido Tre Archi, con il mercatino il giovedì e l’Arco festival, il 23 e il 24 agosto, con momenti di magia e lo spettacolo di Pier Massimo Macchini.

Angelica Malvatani