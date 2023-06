Un’estate di libri Riecco gli incontri con gli scrittori

L’estate porta in riviera la 42esima edizione di ‘Incontri con l’autore’, organizzata dall’associazione ‘I luoghi della scrittura’ di Mimmo Minuto. In Palazzina Azzurra tutti gli appuntamenti si terranno alle 21.30: il 96 ci sarà Andrea Palladino con ‘Meloni segreta’ (18.30), il 196 Massimo Polidoro con ‘La scienza dell’incredibile’, il 246 i finalisti del Premio Strega, il 276 Gaetano Pecoraro con ‘Il male non è qui’, il 306 Fabiano Massimi con ‘Se esiste un perdono’, il 1°7 Stefano Feltri con ‘Inflazione. Cos’è, da dove viene e come ne usciremo’, il 77 Gaia Tortora con ‘Testa alta, e avanti’, l’87 Igiaba Scego con ‘Cassandra Mogadiscio’, il 97 Antonella Lattanzi con ‘Cose che non si raccontano’, l’117 Renzo Paris con ‘Poesie 1968-2022’, il 137 Agnese Pini con ‘Un autunno d’agosto’, il 177 Massimo Emanuelli con ‘L’avventurosa storia della radio pubblica italiana’ (21.15), il 197 Ben Pastor con ‘La morte delle sirene’, il 217 Gherardo Colombo con ‘Anticostituzione’ (Riconoscimento alla casa editrice 2023), il 227 Giordano Bruno Guerri con ‘Gabriele D’Annunzio, la vita come opere d’arte’, il 237 Antonio Riccardi (Premio nazionale editor 2023), il 247 Monica Acito con ‘Uvaspina’ (Premio Giovane Promessa 2023), l’88 Stefano Veneruso con ‘Massimo Troisi, il mio verbo preferito è evitare’, il 108 Gianni Castorani con ‘Una vita in più’, il 178 Paola Barbato con ‘Il dono’, il 248 Ivan Zazzaroni con ‘Diventare Mourinho’, il 268 Maurizio De Giovanni con ‘Sorella luna, una storia di Sara’, il 59 Patrizia Carrano con ‘Tutto su Anna. La spettacolare vita della Magnani’, il 79 Alessandro Barbano con ‘L’inganno’, l’89 Ugo Nespolo con ‘Vizi d’arte’ e il 99 Roberta Bruzzone e Federica Nardoni con ‘La ragazza del bosco’.

Tre eventi al Circolo Tennis ‘Maggioni’, alle 21.15: il 186 Massimo Ugolini con ‘La notte prima’, il 27 Paolo Assogna con ‘Trigoria, la tana dei lupi’ e il 297 Peppe Di Stefano con ‘I capitani rossoneri’.

Gli incontri al Circolo Nautico saranno invece alle 21.30: il 126 Francesco Tranquilli con ‘Gli anni o i giorni’, il 176 Chiara Bellabarba con ‘Racconti con le ali’, il 236 Elio Tremaroli con ‘Cari ragazzi’, il 266 Mariano Sabatini con ‘Ma che belle parole Luciano Rispoli’, il 296 Daniele Paci con ‘La sposa felice’, il 127 Stella Sacchini con ‘Allunaggi’, il 207 Giuseppe Caporale con ‘Ecoshock’, il 267 Carmen La Sorella con ‘Vera e gli schiavi del terzo millennio’, il 1°8 Daniele Mencarelli con ‘Fame d’aria’, il 38 Antonio Preziosi con ‘Il sorriso del papa’, il 48 Claudia Cundari e Severino Pellizzon con ‘Il sì d’amore scrive ovunque’, il 78 Giancarla Perotti con ‘Le guarigioni di Gesù e i nuovi guaritori newagers’, il 128 Enrica Loggi con ‘Arcani sentieri’, il 208 Alessandra Maltoni con ‘Innesti di memoria’, il 218 Federico Sciocchetti con ‘Un banco e 25 cattedre’, il 238 Giulia Ghiretti con ‘Sono sempre io. L’incidente, il nuoto, la mia rivincita’, il 258 Francois Morlupi con ‘Formule mortali’, il 308 Natalina Micale con ‘Rincorrendo il cuore’. E ancora: il 226 alle 21.30 Mauro Covacich con ‘L’avventura terrestre’ (21.30), mentre all’Harena, sempre alle 18, ci saranno il 77 Giovanni Chinnici con ‘Trecento giorni di sole’ (Festival Risacca dei Ricordi), l’87 Edoardo Vianello con ‘Nel continente c’ero’, il 97 Pier Ferdinando Casini con ‘C’era una volta la politica’, il 147 Mario Giordano con ‘Maledette iene’, il 167 Enrica Bonaccorti con ‘Condominio addio’. Coinvolti anche gli chalet: da Luigi, l’87, ci sarà Walter Sabatini con ‘Il mio calcio furioso e solitario’, da Federico il 97 Chiara Galeazzi con ‘Poverina’ e alla Conchiglia il 107 Natasha Stefanenko con ‘Ritorno nella città senza nome’: i tre eventi si terranno alle 11.30.

Giuseppe Di Marco