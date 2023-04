Un’estate di Notti bianche Da Monticelli a porta Maggiore le date delle manifestazioni

Da quella del 10 agosto nel centro storico alle altre nei quartieri, l’estate 2023 farà il pieno di notti bianche. Alle tre ormai consolidate da tanti anni, ovvero nei quartieri di Porta Maggiore e Monticelli e nel cuore delle ‘cento torri’, dallo scorso anno si è aggiunta anche la kermesse a Borgo Solestà e sembrerebbe che dalla prossima estate anche Campo Parignano e Porta Romana potrebbero avere le loro notti bianche. Il Comune sta infatti pensando, e lavorando, per regalare a ciascun quartiere cittadino una lunga serata all’insegna della musica, dello sport, della moda, del buon cibo e dello shopping laddove sono presenti i negozi. Ad occuparsi delle no stop nei quartieri sarà come sempre Ida Capriotti, mentre la direzione artistica della notte di San Lorenzo sarà affidata ancora una volta, con molta probabilità, alla Compagnia dei Folli. La prima notte bianca è in programma a Borgo Solestà sabato 17 giugno: in vari punti di Porta Cappuccina saranno di scena momenti di intrattenimento, saranno presenti stand enogastronomici e intorno alla mezzanotte si esibirà l’ospite musicale della serata. Quindi, venerdì 21 luglio sarà la volta della notte bianca a Piazza Immacolata e il format sarà sempre lo stesso. A Porta Maggiore viene organizzata da tempo e sempre con grande successo vista la presenza di circa 200 attività commerciali che per l’occasione promuovono grandi occasioni. Seguirà, poi, la notte bianca in centro storico del 10 agosto, nel giorno di San Lorenzo. Come detto anche per l’estate 2023 l’organizzazione dovrebbe essere affidata dal Comune alla Compagnia dei Folli e dunque, se così sarà, il format sarà molto simile all’edizione 2022 con il coinvolgimento di artisti locali. E non mancherà, in piazza Arringo, la presenza di ‘Ascoliva Festival’. Infine, sabato 26 agosto sarà la volta della notte bianca a Monticelli dove le edizioni passate sono sempre ben riuscite. Per quelle, invece, di Porta Romana e Campo Parignano non c’è ancora la conferma e dunque non si conoscono le date, ma si parla di settembre.

Lorenza Cappelli