Un’estate per tutti Anziani, disabili, fragili Una serie di pacchetti per vacanze serene

Un’estate alla portata di tutti. Grazie ad una serie di pacchetti di sostegno appositamente pensati e messi in atto, l’amministrazione comunale tenderà la mano anche alle categorie di soggetti più fragili per consentire loro di trascorrere una meritata vacanza. Soprattutto strizzando l’occhio ad anziani e disabili. "Va avanti la nostra progettualità con altri aiuti importanti – afferma l’assessore alle politiche sociali Massimiliano Brugni -. Siamo partiti con i voucher pensati per consentire ai bambini di prendere parte ai campi estivi cittadini con bonus di vario genere rivolti alle famiglie. Qui ci sono dei sostegni di 40, 60 e 80 euro a settimana (per un massimo di 4 settimane) erogati in base all’Isee del nucleo familiare di appartenenza. Ci sarà un extrabonus di 50 euro per i disabili. Abbiamo previsto un pacchetto per persone affette da disabilità gravissima fino a 17 anni. Sono previsti due campi estivi. Il primo, ‘Sorrisi d’estate’, organizzato dalla Pagefha che si svolgerà all’hotel Miravalle di San Marco e l’altro ‘Michele per tutti’ che avrà luogo nelle strutture del Green Park della fondazione Carisap. Sarà messo a disposizione un educatore qualificato per ogni singolo partecipante per tutta la durata del campo. Inoltre avremo anche una terza possibilità per under 35 i quali verranno costantemente seguiti nelle attività estive alle quali decideranno di partecipare". A ciò si aggiungerà il ‘soggiorno climatico’ previsto per gli anziani che permetterà (25 i posti disponibili) di poter trascorrere una settimana di mare alloggiando all’hotel Poseidon & Nettuno di San Benedetto. "Abbracceremo anche gli anziani con una settimana programmata dal 2 al 9 settembre – prosegue –. E a ciò aggiungeremo anche il trasporto sempre per persone anziane alle terme di Acquasanta. Siamo convinti e crediamo fermamente che debbano essere coinvolte tutte le fasce d’età del tessuto sociale del nostro territorio. Nel frattempo continuano ad andare avanti con le tante attività nei circoli. Vogliamo andare incontro ad ogni genere di esigenza. Quello che stiamo mettendo in atto è un percorso importante che vede l’amministrazione proseguire nella sua mission sociale".

Il termine per presentare domande per il soggiorno climatico scadrà il prossimo 17 giugno. Tutte le richieste potranno essere inoltrate all’ufficio protocollo del comune. Il servizio sarà completamente gratuito per coloro che hanno un reddito Isee non superiore a 8.191,04 euro, mentre sarà a totale carico di anziani con un valore Isee ordinario superiore a 13.159,38 euro per un costo massimo settimanale di 355 euro con trattamento di pensione completa. Per le fasce comprese tra i due suddetti redditi invece ci sarà una compartecipazione dell’Arengo al costo del soggiorno.

Massimiliano Mariotti