"Un’estate ricca di appuntamenti"

Una stagione estiva ricca di eventi quella presentata ieri dall’amministrazione comunale di Monteprandone. Si va dalla cultura, allo sport ai concerti, con attenzione ai più piccoli. Tre mesi che vedranno coinvolte tutte le Associazioni di Centobuchi e Monteprandone, il Bim Tronto e il Comune. A fare gli onori di casa il sindaco Sergio Loggi: "Abbiamo organizzato un cartellone di eventi importante per il territorio e per la promozione dello stesso. L’anno scorso abbiamo registrato la presenza di 12 mila ospiti, grazie alle attività ricettive e alla sinergia tra Comune e operatori ed anche molti sponsor che si sono affiancati al Bim Tronto, e poi le Associazioni, come l’Avis, la Pro Loco, l’Acli, l’Associazione Centopercento, Ruota libera e così via". Riconfermate le manifestazioni che si sono storicizzate, quelle sorte negli ultimi anni ed anche nuove iniziative. "Come Bim Tronto vogliamo premiare i Comuni e le loro progettualità – ha affermato il presidente Luigi Condisciani, complimentandosi con gli amministratori – Stiamo investendo centinaia di migliaia di euro per far crescere il territorio con la sua cultura e che attraggano tanti turisti sul proprio territorio". L’assessore Roberta Iozzi ha evidenziato il brand ’Monteprandone a colori’ che sta diventando sempre più conosciuto, l’impegno delle associazioni con apertura anche a quelle del circondario come San Benedetto ed Acquaviva Picena. Molto impegno ci sarà da parte delle associazioni sportive, come ha illustrato il consigliere con delega allo Sport Marco Ciabattoni, mentre la vice sindaco Daniela Morelli ha evidenziato l’impegno del Comune a favore dei più piccoli.

I centri estivi, che si svolgeranno fra 20 giugno e il 28 luglio, saranno gestiti direttamente dal Comune consentendo l’accesso alle famiglie a prezzi più accessibili. Il primo appuntamento di rilievo ci sarà il 27 e il 28 maggio con ’A ruota libera’, caccia al tesoro in bicicletta. Nel mese di giugno, il 15, si terrà il Concerto pianistico aspettando l’estate, ore 19 nel Lavatoio comunale; ci saranno poi tre saggi di fine anno a cura di altrettante Associazioni e il 28 ’Attenti al Luppolo’ festa della birra in piazza dell’Unità. A luglio, dal 3 al 6, alle ore 21 nel borgo storico, andrà in scena Piceno D’Autore, Festival Letterario; dal 15 al 16 Street Food d’estate, poi dal 4 all’8 agosto la Sagra dell’Oliva all’Ascolana; dal 10 al 13 la Festa della Madonna delle Grazie. In tutto più di 30 appuntamenti in 3 mesi.

