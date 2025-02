Unicredit con le Querce di Mamre per un ’Mosaico di solidarietà’

Unicredit, attraverso il Fondo Carta Etica, supporta l’iniziativa dell’associazione Le Querce di Mamre finalizzata alla realizzazione di un servizio di guardaroba con stireria e all’acquisto di un veicolo per la consegna di pacchi alimentari. Allestire un servizio di guardaroba con stireria e acquistare un autoveicolo per il servizio di distribuzione pacchi alle famiglie bisognose sono due importanti tasselli del ’Mosaico di solidarietà’, il progetto realizzato da Le Querce di Mamre aps grazie al sostegno di UniCredit attraverso i fondi raccolti grazie alle carte di credito etiche della banca, disponibili sia per i privati che per le imprese e che, senza costi aggiuntivi per il cliente, permettono, ad ogni utilizzo, di contribuire a iniziative solidali. Grazie al loro particolare meccanismo, infatti, con il contributo della banca pari al 2 per mille di ogni spesa effettuata, si alimenta il Fondo Carta Etica. Il supporto della banca ha consentito infatti all’associazione di acquistare beni per allestire il servizio di guardaroba/stireria dedicato ai loro assistiti e un’auto che servirà a recapitare pacchi alimentari alle famiglie bisognose. Nel 2024 appena terminato – iniziando il 7° anno del nostro servizio e soprattutto nell’anno del Giubileo della Speranza – abbiamo deciso di realizzare per questo 2025 due opere segno: una di queste prevede un ampliamento del servizio consegna alimentare a domicilio e un servizio guardaroba. È un ulteriore segno di prossimità e attenzione alla povertà del nostro tempo con il desiderio di metterci in ascolto delle fatiche, dei desideri e dei sogni di coloro che incontriamo. Tutto questo è diventato possibile grazie al sostegno di UniCredit che ringraziamo. Da settembre 2005, anno in cui è stato lanciato il ’Progetto Carta Etica’, sono stati raccolti oltre 42 milioni di euro destinati al sostegno di circa 1.400 iniziative di solidarietà; progetti di utilità sociale in risposta ai bisogni più urgenti delle comunità come la gestione delle emergenze, il sostegno alla disabilità, le iniziative per l’infanzia, le donne, gli anziani ed altre realtà in difficoltà o in forte disagio.