Unione Rugby San Benedetto festeggia la promozione in Serie A con il Comune

Gli onori dopo l’impresa. Una serata di grande festa ha animato la sala consiliare del Comune dove l’Amministrazione ha accolto con entusiasmo i protagonisti della promozione in Serie A dell’Unione Rugby San Benedetto. Presenti giocatori, tecnici e dirigenti della squadra, accolti con calore dal sindaco Antonio Spazzafumo e dall’assessore allo sport Cinzia Campanelli, affiancati da membri della Giunta e consiglieri comunali. "Il vostro impegno, la vostra disciplina e il vostro spirito di squadra sono un esempio per tutti", ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando come il rugby sia portatore di valori autentici come il rispetto e la solidarietà. Spazzafumo ha celebrato una squadra capace di unire risultati sportivi e coesione sociale, conquistando il cuore dell’intera città. Anche Campanelli ha sottolineato il valore del traguardo raggiunto: "Credo che il risultato ottenuto dalla Unione Rugby sia frutto di anni di lavoro, sacrifici, passione, umiltà, sudore, tenacia, coraggio, costanza, abnegazione e tanto contagioso entusiasmo". Il "Mandela", ha aggiunto, "è una casa, non solo un impianto". Emozionati e orgogliosi, il presidente Edoardo Spinozzi, l’allenatore Leandro Lobrauco e il capitano Andrea Del Prete hanno ringraziato la città.