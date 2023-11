Unità cinofile per cercare persone. Concluso il corso a San Marco

Si conclude oggi a Colle San Marco il polo formativo della scuola nazionale Unità cinofile del Soccorso alpino e speleologico. Un evento ospitato dalla Regione Marche che ha portato nel comune di Ascoli operatori cinofili provenienti da tutte le regioni d’Italia per un’esercitazione congiunta di ricerca. Le attività si è concentrata sull’utilizzo di cani molecolari, una particolare tipologia di unità cinofila che, grazie alla sua conformazione anatomica, riesce a seguire "piste" relative ad uno specifico odore ed isolarle. Le attività sono iniziate sabato e termineranno oggi, con numerosi test delle capacità di cui sono in possesso conduttori e cani del Cnsas, supportati dai tecnici di Soccorso Alpino e Speleologico intervenuti da tutte le stazioni presenti sul territorio marchigiano. Gli scenari per le esercitazioni spaziano da quello urbano a quello rurale e montuoso così da simulare situazioni reali in cui la presenza di questi animali è fondamentale per la ricerca di persone scomparse o in difficoltà. Un ausilio preziosissimo che abbiamo imparato a conoscere anche in occasione di terremoti o catastrofi naturali e non, quando le unità cinofile hanno avuto un ruolo primario nelle ricerche delle persone rimaste sotto le macerie.