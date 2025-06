’Uniti contro le truffe’. Domani incontro al circolo di Monticelli

È partita ’Uniti contro le truffe - Se le conosci non ci caschi’, la nuova campagna di prevenzione e contrasto contro i raggiri agli over 65 promossa da un bando della Regione Marche. Le associazioni ’Realtà Picene’ e Associazione Nazionale Carabinieri Volontariato Ascoli Piceno sono state beneficiarie del bando e il progetto verrà replicato in vari Comuni della zona al fine di attuare la campagna di prevenzione. Il primo incontro, patrocinato dal Comune di Ascoli e aperto a tutti, si terrà domani alle 17, al Circolo Ricreativo Monticelli. Si tratterà di un momento utile a scoprire insieme come riconoscere i raggiri più comuni e imparare a difendersi, a cui parteciperanno rappresentanti delle forze dell’ordine e un professionista tecnico informatico esperto nel settore della sicurezza informatica e dell’educazione digitale.

Le iniziative previste mirano a fornire agli anziani gli strumenti e le conoscenze necessarie per prevenire e contrastare i reati, in particolare le frodi digitali e dal vivo. Gli incontri si focalizzeranno sulla formazione pratica, attraverso sessioni di simulazione pratiche per insegnare agli anziani come rispondere a situazioni sospette (come ad esempio telefonate ingannevoli, offerte porta a porta, email fraudolente). Durante gli incontri è prevista la proiezione di video tematici che illustreranno le modalità più comuni con cui vengono perpetrate le truffe. L’obiettivo è fornire ai cittadini strumenti utili per riconoscere queste situazioni e affrontarle in modo adeguato. I video informativi sottolineeranno inoltre l’importanza di denunciare tali episodi, così da contribuire a proteggere altri cittadini e impedire che cadano vittime di raggiri simili.

Iniziative per il potenziamento delle competenze digitali degli anziani: seminari formativi in presenza, consigli pratici per riconoscere i malviventi dal vivo, esempi pratici di truffe digitali con linee guida su come difendersi da attacchi digitali e truffe comuni.