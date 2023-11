Università della Terza Età: parte il nuovo anno

L’università della Terza Età di Ascoli, oggi guidata dal presidente Mario Tosti Guerra dà il via al 38° anno accademico. Un traguardo importante per una realtà che è diventata riferimento per una larga fascia della popolazione ascolana. Venerdì, nella Sala della Ragione, a Palazzo dei Capitani, dopo il saluto delle autorità, il presidente Mario Tosti Guerra ha tenuto il suo discorso nel quale ha ribadito le novità dell’anno accademico 2023-24. Sono nove gli insegnamenti che non comparivano negli anni scorsi tra l’offerta dell’Università della Terza Età. "L’offerta formativa è stata rinnovata – ha detto il presidente Tosti Guerra – abbiamo deciso di rafforzare le conoscenze attraverso corsi specifici, abbiamo introdotto anche il corso di criminologia, abbiamo intrapreso tante iniziative per aprire l’Uteap all’esterno, a tutti. Abbiamo anche rinnovato la sede, grazie alla collaborazione del sindaco Marco Fioravanti sono stati fatti numerosi lavori. La vita è un viaggio fatto di esperienze e di occasioni per continuare ad imparare. Non smettiamo mai di farlo. A tutte l’età c’è sempre una nuova lezione da apprendere". All’intervento del presidente ha fatto seguito quello del professor Stefano Papetti che ha introdotto il convegno ‘Tesori da Scoprire’.

m.g.l.