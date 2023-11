Università, green e digitale . Una firma per cambiare la città

Ascoli si proietta nel futuro con la firma del protocollo di intesa per lo sviluppo del primo piano città. Mattinata intensa quella andata in scena ieri nella sala della Vittoria della Pinacoteca civica, dove è stato visto gettato il primo mattone per il rilancio economico, sociale e culturale del capoluogo. Nella prima fase di questo nuovo percorso intrapreso sono stati individuati una serie di immobili da rigenerare sia di proprietà statale che comunale. Tra quelli più rilevanti ci sono l’ex Carbon di proprietà Restart, di cui una parte tornerà in proprietà all’Arengo, palazzo Colucci con l’annesso parco, e l’ex caserma Umberto I, l’area Castagneti, il fabbricato ex dispensario e l’area mercato ortofrutticolo.

"Avremo uno sviluppo più armonico – commenta il sindaco Marco Fioravanti –, offrendo un modello di ricostruzione globale. Immaginare, pianificare e costruire la città del futuro è uno dei compiti più nobili e difficili di un amministratore pubblico. Attraverso il digitale potremo velocizzare i processi e la progettazione. Stiamo appunto digitalizzando tutti i sottoservizi. Dove c’è qualità della vita alta e servizi crediamo che sia più semplice attrarre persone".

Ad apporre la firma sull’accordo quadro sono stati il primo cittadino, il presidente regionale Francesco Acquaroli, il commissario straordinario ricostruzione Guido Castelli, il direttore dell’agenzia del Demanio Alessandra Dal Verme, i rettori dell’università di Camerino e dell’università Politecnica delle Marche, Graziano Leoni e Gian Luca Gregori.

All’interno di esso rientreranno anche vie e piazze come piazza Roma, l’asse viario di via XX settembre, piazza Arringo, piazza della Viola con le vie di connessione, via Pretoriana, il largo urbano davanti al teatro Filarmonici, l’area retrostante lo Spontini e piazza Giacomini. Punti nevralgici per alimentare un piano urbano della mobilità sostenibile. "Avviata una collaborazione finalizzata alla valorizzazione sociale, economica e culturale dell’Appennino centrale, attraverso iniziative di rigenerazione urbana – sostiene il commissario ricostruzione Guido Castelli –. Il piano che abbiamo sottoscritto rappresenta la prima concreta attuazione di una strategia in cui la ricostruzione si integra all’interno di un progetto più ampio di ridefinizione delle funzioni urbane della città. Non posso nascondere la soddisfazione nel vedere la mia città protagonista di questa sperimentazione basata sulla riorganizzazione del patrimonio immobiliare pubblico".

"Non nascondo – prosegue Castelli – la soddisfazione nel vedere la mia città protagonista di questa sperimentazione basata sulla riorganizzazione del patrimonio immobiliare pubblico". Un ruolo decisivo sarà affidato al palazzo Colucci che andrà ad accogliere la Soprintendenza Marche sud, ma anche alloggi con affitti calmierati per famiglie in difficoltà, studenti, smart worker e coloro che sposteranno la residenza ad Ascoli.

"Insieme all’agenzia del Demanio stiamo attuando una serie di interventi incentrati non più esclusivamente sul singolo immobile – le parole di Lucia Albano, sottosegretario al ministero dell’Economia e delle Finanze –, ma sulla realizzazione di una strategia di sviluppo urbano che guardi al medio-lungo periodo. Bisogna lavorare anche per riportare vita, lavoro e sviluppo. E questo – conclude – ruota anche attorno alla presenza degli studenti".

Massimiliano Mariotti