Università, le migliori scuole per prepararsi. Ecco quali sono gli istituti del Piceno

Quali sono le scuole della provincia di Ascoli che meglio preparano agli studi universitari? E’ l’obiettivo che annualmente si pone Eduscopio.it della Fondazione Agnelli,quello di assegnare i puntessi agli istituti che meglio si sono distinti per progetti, professionalità e programmi.

La nuova edizione 2023 di Eduscopio è appena stata pubblicata online con i dati aggiornati sugli istituti secondari di secondo grado che risultano essere i migliori per questo fine.

Nel Piceno spiccano, per la prosecuzione degli studi universitari, tra i licei classici il Leopardi di San Benedetto e lo Stabili di Ascoli rispettivamente al primo e al secondo posto, tra i licei scientifici l’Orsini di Ascoli, il Rosetti di San Benedetto e il Locatelli di Grottammare rispettivamente al primo, al secondo e al terzo posto, tra i licei delle scienze umane per primo lo Stabili-Trebbiani di Ascoli e per secondo il Fazzini-Mercantini di Grottammare, tra i licei linguistici per primo lo Stabili-Trebbiani di Ascoli e per secondo il Capriotti di San Benedetto, e tra i licei artistici solo il Licini di Ascoli.

Per quanto riguarda invece gli istituti tecnici, tra quelli a indirizzo economico ce ne sono quattro nella provincia che, sempre secondo questo sondaggio, offrono una migliore preparazione per poi affrontare gli studi universitari e sono: al primo posto l’Umberto I di Ascoli, al secondo il Capriotti di San Benedetto, al terzo il Mazzocchi di Ascoli e al quarto il Fazzini-Mercantini di Grottammare.

Sei, invece, quelli in totale che sono finiti in classifica nell’indirizzo tecnico: quattro di Ascoli rispettivamente sul podio e al quinto posto che sono l’Ulpiani, il Mazzocchi, l’Umberto I e il Fermi, e due a Grottammare che sono il Fazzini-Mercantini al quinto posto e infine il Locatelli al sesto.

Quindi, tornando ai licei, tra quelli scientifici ad indirizzo ‘scienze applicate’ ci sono l’Orsini di Ascoli seguito dal Fazzini-Mercantini di Grottammare, tra quelli delle scienze umane ad indirizzo ‘economico-sociale’ il San Giovanni Battista di San Benedetto seguito dallo Stabili-Trebbiani di Ascoli. In quest’ultimo caso la classifica si è capovolta rispetto all’edizione 2022 di Eduscopio, mentre tutte le altre sono uguali all’anno passato.

L’unica new entry per quest’anno è quella del Locatelli tra gli istituti tecnici tecnologici, e lo scambio di posto tra l’Umberto I e il Mazzocchi di Ascoli. Il portale Eduscopio.it, nato nell’ormai lontano 2014 e fruibile in modo del tutto gratuito, si propone di aiutare gli studenti e le loro famiglie nella scelta del percorso di studi dopo la terza media. Dalla nascita a oggi circa 2,8 milioni di utenti lo hanno visitato, consultando oltre 13,3milioni di pagine.

Lorenza Cappelli