Università popolare, la scrittura e la memoria

Sabato 25 marzo, mattino. Torre di Palme si sta svegliando. Quasi nessuno in giro. Splende il sole. La temperatura è mite. Girano i primi turisti: commentano entusiasti. Accanto alla chiesa di Santa Maria a mare alta c’è un cancello con al di là una grande vasca antichissima, con la croce su un fianco, serviva per battesimi. Un capannello di persone vicino alla balconata che sfonda l’infinito gusta il primo caldo. Arriva Ettore Fedeli, già ottimo sindaco di Fermo. È lui il motore dell’Università Popolare legata alla Libera Università di Anghiari (LUA). Più esatto dire: Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari. La memoria ne è alla base. E lo scrivere di essa. E l’introspezione, il guardarsi dentro, andare a fondo, ritrovare le storie appartenuteci e donarle. Sì, perché nell’atelier di Maria Teresa Berdini, artista poliedrica, il gruppo stamane si ritrova. Una quindicina di persone, quattro tavoli, blocchi di appunti a mano libera e fogli riempiti al computer. Ci si conosce, ci si saluta. La parola va a Carlotta De Filippo, napoletana, collaboratrice della LUA e coordinatrice del Circolo di Scrittura e di Cultura autobiografica che nasce in seno all’Università Popolare di Fermo. Oggi è la giornata della restituzione collettiva. In un incontro precedente, i partecipanti si sono cimentati in una specie di Gioco dell’Oca chiamato Gioco della Vita: divisi in coppie, si sono raccontati, l’uno ha riportato la memoria, le memorie dell’altro, l’altro dell’uno, ognuno ha ascoltato e a sua volta è stato ascoltato, tutti hanno scritto. "È una danza tra chi racconta e chi ascolta" spiega la De Filippo con bella espressione. Una specie di compiti a casa che diligentemente sono stati fatti. Ora li si leggono, incrociati. Sono storie che colpiscono, emozionano. Sono storie dense, dove non manca la tristezza, la sofferenza ma anche la levità. Come nel caso di quel gentile signore, Pasquale Coppola, quasi novantenne che, al Bar Novecento di Porto San Giorgio, ha narrato a Maria Teresa Berdini le sue vicende di gestore legate a Rivafiorita negli anni più splendidi del locale all’aperto. Sono emerse narrazioni di sconfitte, fughe, viaggi, amori, libri, si avvertono di nuovo voci che arrivano dal passato, un passato a volte dimenticato, rimesso in pista da questo impegno per la Memoria. È come se il nostro vissuto d’un tempo tornasse a galla, riprendesse vigore. Si facesse presente. E venisse reinterpretato, "perché siamo degli interpretatori", da chi ha saputo ascoltare. Significativo!

Adolfo Leoni