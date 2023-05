Università, servono idee e risorse

di Flavio Nardini

In questi giorni sta girando una battuta su Facebook: "Ad Ascoli non si vedono studenti in tenda perché non ci sono più universitari". Il crollo del numero di ragazzi e ragazze che sceglie di fare l’Università in città è uno dei problemi da mettere in cima all’agenda politica locale. Con il caro affitti e l’impossibilità di molti studenti di andare in metropoli come Milano e Roma la provincia può tornare alla ribalta. L’incremento di corsi scientifici può aiutare, l’aumento dei servizi sarebbe determinante. Ascoli ha perso la sua sfida universitaria anni fa, provare a recuperare riaprendo un percorso non è però impossibile. Servono idee e risorse: il prima possibile.