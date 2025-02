Università telematica e veleni: "Si impoverisce un sistema"

"L’insediamento nelle Marche della Link University, qualora divenisse realtà, comporterà un impoverimento del nostro sistema universitario e dell’intero territorio". Ad affermarlo è la capogruppo regionale del Pd, Anna Casini, che critica duramente l’operato della giunta regionale. "Nella nostra regione – spiega la consigliera dem – l’Università Politecnica delle Marche eroga già oggi due corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, di cui uno in lingua inglese. Nell’ambito dei loro corsi di studio e dei percorsi professionalizzanti, i futuri medici possono avvalersi di una rete formativa garantita dalle strutture del Servizio sanitario regionale. La stessa rete rappresenta la risorsa indispensabile per la formazione pratica degli oltre 2.200 studenti iscritti ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e dei circa 900 medici in formazione iscritti alle scuole di specializzazione di area medica dell’Univpm. La domanda, più che lecita, è: con quali strutture sanitarie stabilirà una convenzione la Link University per garantire la formazione pratica dei propri studenti e a quali tutor clinici affiderà la responsabilità didattica? – conclude Anna Casini -. Siamo sicuri che l’attuale connubio tra sistema sanitario regionale e Università continuerà a essere in grado di mantenere gli alti standard formativi odierni?". Polemica anche Sinistra Italiana. "Invece di investire sulla sanità pubblica, per esempio aumentando gli stipendi di medici e infermieri e i fondi per la formazione universitaria pubblica, si delega la formazione a università private e telematiche – si legge nella nota -. Il tutto, in un settore in cui una formazione di qualità (fondata sull’esperienza e sul rapporto diretto e quantitativamente equilibrato tra docenti e studenti) è particolarmente essenziale, perché riguarda la salute e la vita delle persone". Da Fratelli d’Italia arriva, però, la replica della coordinatrice comunale Francesca Pantaloni. "La Link University ha presentato un progetto per istituire ad Ascoli una facoltà di Medicina – spiega l’assessore -. Gli esponenti del Pd, nonostante abbiano continuamente cambiato nome e simbolo, dimostrano di essere sempre i soliti eredi del Partito Comunista Italiano, nemici di ogni iniziativa privata. Per loro tutto deve essere ‘statale’, tanto pagano i cittadini. Per loro il privato è un nemico da combattere, sempre e a ogni costo. Il Pd si conferma, infine, il partito del ‘conservatorismo’ – conclude Pantaloni -, contrario a ogni novità e cambiamento: si professano progressisti, ma si dimostrano ultra conservatori".

Matteo Porfiri