Università, un polo per l’ex sede comunale

L’ex sede comunale di piazza Battisti potrebbe diventare un polo universitario? L’ipotesi si è fatta strada all’interno della maggioranza, che tra l’altro ieri sera si è riunita per discutere l’idea progettuale di restauro dell’edificio. L’amministrazione comunale, una volta terminata l’opera, potrebbe offrire l’immobile all’Università Politecnica delle Marche per un eventuale distaccamento in pieno centro cittadino. Si tratta di un’alternativa tutt’altro che peregrina, visti gli ottimi rapporti fra l’ente rivierasco e l’ateneo presieduto dal professor Gian Luca Gregori, cui recentemente è stato attribuito anche il Premio ‘Truentum’, massima onorificenza cittadina. Il rettore sambenedettese ha sempre puntato molto sul potenziamento dell’offerta formativa in riviera, ed è anche possibile che in futuro la stessa Politecnica abbia intenzione di inaugurare un nuovo corso universitario proprio a San Benedetto. Il legame fra queste realtà si sta saldando anche su un altro fronte: quello della ricerca, visto che sarà la Politecnica a fornire degli studi socio-economici che confluiranno alla redazione del Piano Urbanistico Generale, alla cui stesura contribuirà anche l’Università di Camerino.

Insomma, quel che si dice un circolo virtuoso, e d’altronde l’ex municipio alle pendici del Paese Alto rappresenta la cornice perfetta per un centro di studi universitari. L’avvio del cantiere per la realizzazione dell’ex municipio risale al 1812: per la sede del civico consesso si scelse una posizione ottimale, a pochi passi dalla Cattedrale della Marina e e dal Corso Principale (l’attuale Statale 16), un tempo arteria del borgo marinaro. L’edificio divenne casa dei cittadini a partire dal 1862, ma venne acquisito dall’ente solo al volgere del secolo. Negli ultimi anni, i suoi locali hanno ospitato gli uffici della Polizia Municipale, ma ora questi verranno trasferiti al piano terra della palazzina di piazza Kolbe: il trasloco è ormai una questione di giorni, visto che alla nuova location servono solo i mobili. Intanto, l’ex sede comunale sarà soggetta a lavori di adeguamento sismico: un’iniziativa nella quale sono stati investiti 4,7 milioni provenienti dalla ricostruzione, che hanno fatto tabula rasa dei piani precedenti su questa struttura. Originariamente, infatti, vi si sarebbe dovuto fare la nuova sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Allo stato attuale, comunque, quello della Politecnica è solo un possibile orientamento. C’è anche la possibilità che il comune conceda questi locali alle molte associazioni che da tempo fanno richiesta di una sede, fra cui anche numerosi comitati di quartiere. Ma per le associazioni ci sarebbe tanto patrimonio da sfruttare, come il consultorio di via Manzoni, o l’ex centro vaccini di via Vittorio Veneto. L’idea dell’università in centro resta piuttosto ghiotta.

Giuseppe Di Marco