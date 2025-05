"Uno show teatrale con il cuore"

Francesco Casagrande, attore e poeta, è tra i volti noti che non hanno voluto perdersi la festa. "Questa promozione è un ritorno al sentimento vissuto dai nostri padri e dai nostri nonni", dice con passione.

Per lui, la Samb non è solo una squadra: "È una voce che ci tiene uniti. Vedere la piazza così piena, con migliaia di persone a cantare, è stato come assistere a uno spettacolo teatrale perfetto. Senza copione, ma con il cuore". Casagrande sottolinea anche l’importanza del gruppo: "Questi ragazzi hanno dimostrato qualcosa di forte. Mi auguro che la società riesca a tenerli con sé. Non è facile creare sintonia, ma qui c’è".