Uno spettacolo contro la ludopatia

Il Dipartimento dipendenze patologiche dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli organizza, in occasione della Giornata della lotta al gioco d’azzardo patologico per la quale la Regione ha scelto la data del 26 febbraio, un evento volto al contrasto della ludopatia, oggi considerata vera e propria dipendenza dai contorni sempre più preoccupanti. L’appuntamento è per domenica, alle 18, al teatro Filarmonici, con la compagnia ‘Itineraria teatro’ che porterà in scena ‘Gran Casinò. Storie di chi gioca sulla pelle degli altri’, spettacolo di teatro civile scritto da Ercole Ongaro e Fabrizio De Giovanni, quest’ultimo allievo e per anni collaboratore del premio Nobel Dario Fo. Lunedì lo spettacolo verrà riproposto, alle 9 e alle 11, alle scuole. L’ingresso è gratuito in quanto il progetto è finanziato con i fondi messi a disposizione dalla Regione per la lotta al gioco d’azzardo patologico.