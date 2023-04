Uno spettacolo per l’ambiente

Domenica alle 21 al Teatro Filarmonici la Compagnia Teatro dell’Orsa presenterà il suo spettacolo "Saluti dalla Terra", per la regia di Monica Morini e Bernardino Bonzani. E’ stato definito uno "spettacolo d’amore, per noi stessi, per il pianeta dove viviamo, che ci accoglie, che ci sfama, amore per il prossimo che verrà che troverà macerie e distruzione". L’ingresso è libero. "Saluti dalla Terra" nasce come processo partecipato: l’incontro con i giovani dei Fridays For Future l’ha arricchito di sguardi interessanti e necessari; si è nutrito dei video di Alessandro Scillitani e degli allestimenti essenziali e iconici di Franco Tanzi. Disegno luci Lucia Manghi. "Saluti dalla Terra" è interpretato da Monica Morini e Bernardino Bonzani insieme a Lucia Donadio, Gaetano Nenna ed Elia Bonzani.