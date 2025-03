"Uno sportello di ascolto anti bullismo"

Quanto può essere inclusiva la scuola sambenedettese? È a questa domanda che Stefano Muzi e Pasqualino Piunti tentano di dare una risposta presentando una mozione per avviare progetti di contrasto al bullismo e alle discriminazioni nei plessi della riviera.

Una mozione che chiede a sindaco e giunta di impegnarsi per mettere in campo un’iniziativa da diffondere nelle scuole, "finalizzata al contrasto di ogni forma di bullismo e di odio, con particolare attenzione alle discriminazioni per genere, razza, orientamento sessuale e altre forme di intolleranza, organizzando incontri di formazione per docenti e personale scolastico, affinché possano riconoscere e affrontare efficacemente i casi di bullismo, creando un ambiente favorevole all’intervento".

Si chiede, inoltre, di prevedere "la creazione di uno sportello di ascolto nelle scuole, dove gli studenti possano segnalare episodi di bullismo in un ambiente protetto e ricevere supporto psicologico e legale".

Infine, si esorta l’amministrazione a "coinvolgere, oltre le scuole, anche le associazioni locali, le famiglie e gli studenti nella definizione ed attuazione di questo progetto, promuovendo attività formative, laboratori e campagne di sensibilizzazione" monitorando e valutando periodicamente l’efficacia del progetto, coinvolgendo i soggetti interessati nel processo di miglioramento continuo delle attività.

"Con questa mozione – scrive Muzi – vogliamo sensibilizzare l’opinione pubblica portando in assise consiliare un tema così delicato, come quello del bullismo".