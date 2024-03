Uno spuntone di legno pericoloso da rimuovere

C’è un pericolo da rimuovere al più presto in via Benedetto Lagalla, a pochi passi in cui la strada che scende dal quartiere sovrastante s’innesta sulla Nazionale. La recinzione provvisoria che separa la strada dall’area verde sul versante sud, è stata completamente abbattuta per un centinaio di metri.

Nello spezzarsi in dirsi punto, poco prima si arrivare all’incrocio con la statale Adriatica, tratto in forte discesa, una stecca di legno ha formato una punta acuminata che fa paura a chi giornalmente transita lungo quella strada a piedi, in biciletta o in motorino. "Vi pare una cosa normale – ci scrive una residente del quartiere, recapitandoci una foto –. Basta poco per finire fuori strada e rimanere conficcati in quella sorta di pungiglione che fa paura solo a guardalo. Noi residenti non abbiamo parole". Una segnalazione che ha va ascoltata affinché il pericolo venga rimosso da chi di competenza, che sia pubblico o privato.