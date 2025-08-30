Uno squaletto tra i bagnanti, arenato sulla battigia. Salvato dai surfisti e indirizzato verso il mare aperto

L’ha notata un gruppo di surfisti: una macchia scura che si agitava sulla battigia di Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo. Quando gli appassionati di kytesurf si sono avvicinati per vedere di cosa si trattasse, sono rimasti sorpresi nel vedere che si trattava di un piccolo squalo. "E’ la prima volta che capita un fatto del genere, ed è del tutto inconsueto. Chissà, possibile che abbia perso l’orientamento", hanno ipotizzato i surfisti. Ma poiché lo squaletto – una verdesca – era vivo, si sono subito impegnati per ricondurlo al largo, anche perché continuava a dimenarsi proprio alla ricerca di acque più profonde. "Uno dei noi, alla fine, l’ha preso per la coda e l’ha rimesso in mare". La verdesca, o squalo azzurro, è una razza comune nel Mediterraneo, piuttosto vorace, ma non pericolosa per l’uomo.