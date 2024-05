Un’orchestra di chitarre e un viaggio musicale per il saggio di fine anno

Un’orchestra di chitarre è stata la piacevole sorpresa che ha chiuso tra gli applausi l’annuale saggio di fine anno riservato alle sei corde. Gli allievi di prima, seconda e terza del corso musicale della scuola Curzi dell’Isc Centro di San Benedetto, hanno regalato oltre 2 ore di emozioni. Dopo le esibizioni individuali e alcuni duetti, spazio all’orchestra diretta dal professor Marco Travaglia: tutti i ragazzi delle tre classi hanno regalato un mini concerto che ha voluto rappresentare un ideale viaggio musicale in giro per il mondo alla scoperta delle melodie popolari: dai suoni underground di New York ai ritmi caraibici di Cuba, passando per Montmartre, quartiere dell’arte parigina, fino a giungere nella patria della chitarra: l’Andalusia capitale mondiale del flamenco. L’esibizione ha coinvolto ed emozionato il folto pubblico.