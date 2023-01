Appuntamento con la commedia teatrale, stasera, alle 21, sul palco del PalaFolli dove andrà in scena ‘Uomini sull’orlo di una crisi di nervi’, scritto da Rosario Galli e interpretato dagli attori romani de ‘La bottega dei Rebardò’. La storia narra le vicissitudini di quattro amici che tutti i lunedì si riuniscono per una partita di poker che diventa inevitabilmente una vera e propria terapia di gruppo. Assicurate grandi risate, ma anche un po’ di riflessione con una commedia che ha riscosso già tantissimo successo e che arriva al PalaFolli dopo il tutto esaurito al CineTeatro 33 di Roma. Lo spettacolo è in concorso nella rassegna ‘Ascolinscena’ organizzata dalle compagnie Castoretto Libero, DonAttori, Li Freciute e la Compagnia dei Folli. I biglietti sono in vendita al PalaFolli e online su www.palafolli.it. Per informazioni: 0736352211.