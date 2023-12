Uomo caduto in un pozzo, minuti di grande paura: è in corso il salvataggio

San Benedetto, 4 dicembre 2023 - Sono minuti di grande paura per un uomo caduto in un pozzo a San Benedetto. Il fatto è successo questa mattina, lunedì 4 dicembre, in via monte Aqulino, zona Ragnola, nella strada che dalla Nazionale al deposito Picenambiente. Poco prima del viadotto dell'A14 una persona è finita all'interno di un pozzo profondo a ridosso della strada. Ancora non è chiara la dinamica dell'incidente. Sul posto ci sono i vigili del fuoco con uomini e mezzi, un'autoscala e i carabinieri. La zona è stata transennata e sono state allontanate le persone. Si spera nel salvataggio.

