Uomo conteso da due donne, rivale risarcita

Lui, lei, l’altra. E’ di una classica storia di un uomo conteso da due donne che si è occupato il tribunale di Ascoli chiamato a giudicare una donna ascolana che, invaghita di un uomo, ha messo in atto una serie di azioni contro la donna di quest’ultimo. Il processo è finito con una sentenza di non doversi procedere per remissione di querela, poiché l’imputata, un’ascolana di 45 anni, ha risarcito la rivale in amore che, assistita dall’avvocatessa Rita Occhiochiuso, ha quindi ritirato la denuncia; trattandosi di minacce e lesioni guaribili in 2 giorni, reati procedibili a querela di parte, col ritiro delle accuse è venuta meno la procedibilità giudiziaria. I fatti risalgono a maggio 2021. L’uomo stava con una donna; una situazione che non andava bene all’altra donna che voleva tutto per sé l’aitante maschio ascolano. Sicché quest’ultima un giorno si è presentata a casa della coppia suonando il citofono al piano strada e minacciandola. Successivamente le due donne si sono incrociate in un bar in piazza del Popolo, presente anche l’uomo. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato quanto accaduto il 9 luglio con l’aggressione fisica alla vittima, presa per i capelli e strattonata fino a cadere a terra. Per evitare guai maggiori è scattata la denuncia.