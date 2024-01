"Uomo di Stato e dai grandi valori: benemerenza per Gualtiero Nepi"

Tra fondatori della Regione Marche, più volte sottosegretario e per tre legislature a Palazzo Madama, oltre ad aver contribuito ad ottenere l’istituzione della facoltà di Architettura, prodigandosi anche per la facoltà di Agraria di Ascoli: questi alcuni dei motivi per la cittadinanza benemerita al senatore Gualtiero Nepi. "Ci tengo a rendere note le motivazioni – spiega la consigliera comunale Piera Seghetti – che mi hanno spinta, insieme al mio gruppo Noi di Ascoli, a proporre il conferimento di cittadinanza benemerita alla memoria del senatore Nepi, votata all’unanimità in commissione e in consiglio comunale. Nepi, funzionario del ministero dell’Interno, nasce a Fermo, ma con la sua famiglia, la moglie Italia i figli Alessandra, Carlo, Giorgio e Donatella, ha abitato per oltre 40 anni ad Ascoli".

"Prima di essere – scrive ancora Seghetti – un politico era soprattutto un uomo che ha saputo trasfondere al personaggio politico che poi è diventato, tutti i suoi valori. Il bene che provava per il suo territorio, lo ha portato a chiedere ed ottenere finanziamenti e aiuti governativi al fine di risolvere importanti problematiche della sua provincia. Ha ricoperto numerosi incarichi, ma non sto qui ad elencarli tutti, ma alcuni è bene ricordarli: il senatore Gualtiero Nepi ha ricoperto il ruolo di sottosegretario con Craxi e Fanfani, nonché con i Governi Goria e De Mita. Ed in questo frangente contribuì alla realizzazione della Circonvallazione Ovest e quella di Porta Cartara. Fu sottosegretario anche con il Governo Andreotti VI e VII. Nepi si ricorda per il suoi rapporti politici e personali all’insegna del rispetto vero e profondo a prescindere da ideologie opposte e per questo deve essere preso come esempio dalle nuove leve della politica, il suo modus operandi deve essere tramandato e fatto conoscere ai giovani ai fini di una politica corretta volta alla realizzazione del bene comune".