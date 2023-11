Uomo disperso da giorni. Ricerche a Montegallo

Continuano incessantemente le ricerche dell’autotrasportatore, di 47 anni, di Comunanza di origini albanesi, scomparso, di lui non si hanno più notizie da giorni. Gli uomini dell’Arma, la protezione civile, i vigili del fuoco con il Soccorso alpino e speleologico Marche stanno concentrando le ricerche in una zona boschiva di Uscerno, di Montegallo, un’area che costeggia il torrente Fluvione e nelle zone circostanti. Il triangolo della ricerca è concentrata su Uscerno, Meschia e Propezzano. Dell’uomo non si hanno più notizie, dopo la denuncia dei familiari, martedì sera. Le ricerche sono riprese ieri mattina presto a pieno regime, nel territorio boschivo indicato dalle forze dell’ordine, dove le celle telefoniche hanno agganciato per l’ultima volta il cellulare dell’uomo che resta attivo, ma senza nessun risultato. I vigili del fuoco sono sul luogo con una squadra di terra, utilizzando nella ricerca anche i droni. E’ stata allestita anche l’unità di comando locale ad Uscerno per coordinare le indagini, all’interno ci sono gli esperti della topografia applicata al soccorso, che dovranno definire le zone dove concentrare le ricerche dello scomparso. Al lavoro anche i cani molecolari, che hanno perlustrato la zona, ma senza successo.

Sono state setacciate strade, sentieri, boschi, corsi d’acqua, l’impegno per trovarlo è al massimo in queste ore. Ieri si è alzato in volo anche l’elicottero ‘Drago’ dei vigili del fuoco, proveniente da Pescara, con a bordo un dispositivo in grado di rintracciare e localizzare i telefoni cellulari. Il telefono del 47enne risulta attivo, ma dell’uomo nessuna traccia, né della sua auto, una Volkswagen. C’è molta apprensione, gli abitanti di Montegallo ieri hanno subito notato il vasto dispiegamento di forze, che si è concentrato non solo ad Uscerno, ma anche in zona Arena. Tutti, alzando la testa al suono delle pale, hanno potuto vedere l’elicottero dei vigili del fuoco sorvolare il torrente Fluvione. A terra un grande spiegamento di uomini, eppure del disperso ancora nessuna traccia. Le ricerche sono state sospese durante la notte, ma riprenderanno nelle prime ore dell’alba di questa mattina.

Maria Grazia Lappa