Uomo in ospedale, veterinari in azione per curare i suoi cani

E’ stato un soccorso piuttosto complicato quello portato a termine nella mattina di ieri dai vigili del fuoco, 118 e carabinieri in una villetta di via dei Ligustri, nel quartiere Montesecco di Grottammare. I soccorritori non sono riusciti ad entrare nell’abitazione del medico 70enne S. C. per la presenza di 4 cani Schnauzer giganti in giardino. L’uomo, che era riuscito ad affacciarsi alla finestra, visti i soccorsi sulla strada, lentamente è riuscito a raggiungere il cancello, dov’è stato subito preso in consegna dai vigili del fuoco e dai sanitari che l’hanno visitato a bordo dell’ambulanza prima di trasportarlo al Pronto soccorso per gli accertamenti clinici. Sul posto sono rimasti i carabinieri in attesa dell’arrivo del personale del servizio veterinario dell’Ast, poiché i cani hanno bisogno di essere accuditi e non possono restare soli in assenza del proprietario che è stato ricoverato al Madonna del Soccorso. Vi era anche la necessità, da parte dei militari dell’arma, di verificare l’alloggio del paziente che al momento era in uno stato confusionale e non in grado di fornire spiegazioni. L’allarme è scattato dopo che lo specialista non si era recato a lavoro in un centro medico privato.