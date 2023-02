Uova contro le auto e minacce Mesi da incubo per una famiglia

"Quando ho effettuato gli accertamenti ho verificato che in strada c’erano auto sporcate con delle uova". Questa la testimonianza di un carabiniere ieri nel processo che vede imputati quattro ascolani: devono rispondere della grave accusa di stalking nei confronti di una delle famiglie più in vista di Ascoli, per questo costretta a cambiare casa.

Sono quattro gli imputati, tutti ascolani di età compresa fra 47 e 64 anni che sono imputati di reati gravi e che in caso di colpevolezza prevedono pena piuttosto importanti. La Procura ha infatti contestato loro le accuse di stalking, danneggiamento, getto pericoloso di cose avendo messo in atto una serie di comportamenti che, dopo le denunce, hanno spinto la magistratura ascolana a chiedere ed ottenere il processo. Il dibattimento riguarda due uomini e due donne e le accuse sono comuni a tutti.

Ben 12 le presunte vittime di questi comportamenti che si sono costituite parte civile contro i vicini di casa che accusano di aver loro fortemente condizionato la vita. Erano bersaglio di insulti e minacce, uscendo o rientrando a casa. Hanno dovuto verniciare le pareti, oggetto del lancio di pomodori e uova. Particolarmente gravi alcune frasi che in denuncia hanno riferito.

"Bastardo, non mi fai paura. Io mi aspetto di passare due bare bianche dei più piccoli, quei bambini sono dei mostri, te ne devi andare di qua, non vi daremo pace finché non ve ne sarete andati; devi morire insieme ai tuoi figli. Mi hanno tolto le armi per colpa vostra, vergognatevi, voglio vedere la morte dei piccoli, non vi daremo tregua".