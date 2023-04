Uova di Pasqua per i bimbi di Pediatria

Regalare un sorriso ai bambini che trascorrono le feste in ospedale. Al tempo stesso combattere gli sprechi alimentari. Si chiama ‘Un uovo per un sorriso’ l’iniziativa benefica pensata dalle associazioni ‘Futura’ e ‘Ap Events’ per i piccoli pazienti del ‘Mazzoni’. Fino a venerdì è possibile donare un uovo di Pasqua consegnandolo al punto di raccolta nei locali della Bottega del terzo settore, dalle 15 alle 18. "Poi procederemo con la consegna nel reparto di pediatria dell’ospedale Mazzoni – dice il presidente di ‘Futura’ Luca Carboni –. Ogni anno viene buttato via un quantitativo enorme di cioccolata delle uova pasquali, vogliamo mandare un segnale di responsabilità in tal senso. Ognuno può contribuire, un piccolo gesto in questo caso ha una doppia grande finalità, tra cui quella di portare un momento di gioia ai piccoli degenti". Da qualche anno i ragazzi di ‘Futura’ hanno ideato un progetto solidale che prevede visite al ‘Mazzoni’ con doni per i bambini. Il tutto tramite una persona speciale: a palesarsi tra le corsie è infatti uno spider-man iperrealistico con un costume cinematografico in tutto e per tutto simile all’originale. Anche per la prossima Pasqua è pronto a tornare in pediatria.

l. c.